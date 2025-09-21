Voyagez au cœur du patrimoine ouvrier mulhousien Dollfus-Mieg & Cie (DMC) Mulhouse

En cas de groupe important une sono portable est prévue. Maximum 80 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Partez pour une visite guidée du site DMC à Mulhouse, immense complexe industriel textile fondé au XIXe siècle.

En compagnie d’un architecte passionné, explorez un paysage urbain unique, fait de briques, d’utopies sociales, de logements ouvriers et d’infrastructures monumentales.

De l’histoire des patrons fondateurs à celle des ouvriers, de l’urbanisme à la mémoire industrielle, cette promenade vous plonge dans un pan méconnu mais fondamental du patrimoine mulhousien.

Une immersion captivante entre passé, modernité et réinvention.

Rendez vous devant l’entrée principale du site vers Motoco et CMC.

Dollfus-Mieg & Cie (DMC) Allée des platanes, 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est Dollfus-Mieg & Cie (DMC) est créée en 1800 par Daniel Dollfus.

L’entreprise imprime alors des indiennes, cotonnades de couleurs vives s’inspirant des tissus d’Orient, avant d’assurer dès 1812 tous les stades de fabrication d’un tissu.

Elle se lance en 1841 dans la production du fil, qui devient son activité unique à partir de 1898.

Celle-ci perdure de nos jours et s’est désormais recentrée sur quelques bâtiments.

Le site, autrefois véritable ville dans la ville, comprend à l’heure actuelle des bâtiments de brique, pour la plupart construits entre la fin du XIXème siècle et le début des années 1930 d’une qualité architecturale indéniable.

Certains attendent une seconde vie, d’autres ont fait l’objet d’une réappropriation (à l’image des ateliers d’artistes qui ont investi un bâtiment entier) et d’autres encore ont été réhabilités et accueillent des activités diverses. C’est le cas des bâtiments transformés en hôtel d’entreprises.

C’est une véritable œuvre d’urbanisme, créée pour des objectifs industriels, logistiques, et qui possède de rares qualités de proportions d’équilibre et de monumentalité raisonnée. Ces qualités de vérité lui donnent cette résilience attractive pour de nouveaux usages des bâtiments, mais également de nouveaux usages urbains. Les nouvelles connexions de tous ordres, à la ville de Mulhouse, de cette cité « interdite » durant plus de deux siècles, sont un enjeu fort pour des élus, des urbanistes et architectes d’aujourd’hui.

Le site comprend un monument historique inscrit au titre des monuments historiques (Le réfectoire de 1886) et un bâtiment contemporain ayant obtenu le label Architecture Contemporaine remarquable (site d’escalade CMC).

Site DMC Mulhouse vue aérienne ©extrait vue GoogleEarth