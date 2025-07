VOYAGEZ AU MUSÉE Savigny-en-Véron

VOYAGEZ AU MUSÉE Savigny-en-Véron mercredi 16 juillet 2025 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Début : Mercredi 2025-07-16

Au musée, l’ombre d’un géant se fait cuire des crocodiles dans une marmite… Avec un peu de lumière, votre corps, vos mains ou des silhouettes découpées, toutes les histoires deviennent possibles ! Venez expérimenter les mille et une manières de jouer avec les ombres.

Ateliers, visites et spectacle Tous publics

> 15H Visite-atelier DES OMBRES RIGOLOTES Jeune public (à partir de 3 ans)

Nombre de places limité Réservations au 02 47 58 09 05

> DE 16H À 19H en continu Atelier CRÉA’ CARTE COLOR PRINT Tous publics (à partir de 7 ans)

Expérimentez une technique d’impression à partir de matériaux recyclés pour créer votre carte postale personnalisée.

>DE 16H À 19H Visite-jeu BLIND-TEST AU MUSÉE ! Tous publics (à partir de 8 ans)

Venez vivre une expérience inédite au musée ! 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 s.bracquemond@cc-cvl.fr

English :

In the museum, the shadow of a giant is cooking crocodiles in a pot? With a little light, your body, your hands or cut-out silhouettes, all stories become possible! Come and experiment with the thousand and one ways of playing with shadows.

German :

Im Museum kocht der Schatten eines Riesen Krokodile in einem Kochtopf? Mit ein wenig Licht, Ihrem Körper, Ihren Händen oder ausgeschnittenen Silhouetten sind alle Geschichten möglich! Erleben Sie die tausend und eine Art, mit Schatten zu spielen.

Italiano :

Nel museo, l’ombra di un gigante sta cucinando coccodrilli in una pentola? Con un po’ di luce, il vostro corpo, le vostre mani o sagome ritagliate, ogni tipo di storia diventa possibile! Venite a provare i mille e uno modi di giocare con le ombre.

Espanol :

¿En el museo, la sombra de un gigante está cocinando cocodrilos en una olla? Con un poco de luz, tu cuerpo, tus manos o siluetas recortadas, ¡todo tipo de historias son posibles! Ven a probar las mil y una maneras de jugar con las sombras.

