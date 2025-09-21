Voyagez dans le temps à Nogent-sur-Seine Le Bateau-lavoir Nogent-sur-Seine

Point de départ : 1 quai Carbonel

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Notre guide-conférencière vous fera voyager dans le temps lors de cette visite guidée de Nogent-sur-Seine, ville chargée d’histoire et marquée par l’art et la culture. Moulins, théâtre, maisons à pans de bois, église… Autant de monuments dont les secrets vous seront révélés…

Le Bateau-lavoir 1 quai Carbonel, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 42 07 http://www.tourisme-nogentais.fr Le bateau-lavoir était amarré au bord du fleuve et permettait de laver le linge. Il était porteur d’un folklore lié aux lavandières, réputées pour leur caractère peu facile et leur langue bien pendue ! Le dernier bateau-lavoir de Nogent-sur-Seine a disparu du bief des Moulins à la fin des années 1950. Il était vétuste, et les progrès de l’électroménager l’avaient rendu inutile. La commune de Nogent-sur-Seine a décidé de reconstruire l’un de ses anciens bateaux-lavoirs sur un modèle du XIXᵉ siècle (il y en a eu jusqu’à trois sur les quais de Nogent-sur-Seine). Il est la copie de celui que la famille Viat a exploité pendant cinquante ans et qui fut détruit par un incendie en 1934. Aujourd’hui, il accueille l’Office de tourisme, qui y propose des conférences, des expositions, des ateliers d’artisanat d’art et la vente de produits locaux. Gare à 750m. Parking Paul Fournier à 250m.

© Olivier Douard