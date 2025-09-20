Voyagez dans le temps. Revivez l’histoire des transports Niçois. Nice Castagniers

Voyagez dans le temps. Revivez l’histoire des transports Niçois. 20 et 21 septembre Nice Alpes-Maritimes

Le tarif reste inchangé : le prix habituel d’un titre standard.

Pour l’accessibilité: le bus n°350 sera équipé pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Les autres bus ne disposent pas d’aménagements spécifiques (normes techniques de l’époque).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Voyagez dans le temps à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et revivez l’histoire des transports Niçois !

4 autobus « vintage » circuleront exceptionnellement sur un circuit spécial, vous permettant de découvrir les sites emblématiques de la ville et de goûter au charme des voyages d’autrefois.

Une immersion unique dans la mémoire du patrimoine des transports niçois.

Informations pratiques

Dates : Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Navettes vintage : 4 bus historiques en circulation

⏱ Fréquence : rotations régulières sur toute la journée

Départs : Voir itinéraire (départ à partir de 10h00).

⏱ Fréquence : rotations régulières sur toute la journée

Retrouvez toutes les informations complètes ici, le 15 septembre 2025.

Nice 06 000 Nice Castagniers 06670 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dicristo Gaelle