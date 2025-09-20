Voyagez dans un authentique château du XIIIème siècle à nos jours Château de Goudourville Goudourville

Voyagez dans un authentique château du XIIIème siècle à nos jours 20 et 21 septembre Château de Goudourville Tarn-et-Garonne

Tarif : 6€. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée d’un château du XIIIᵉ siècle

Partez pour un véritable voyage dans le temps, du XIIIᵉ siècle à nos jours.

Découvrez ce château à travers son histoire riche, ses anecdotes et les secrets de son architecture authentique.

Château de Goudourville 761 chemin du château, 82400 Goudourville Goudourville 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 29 09 06 https://www.chateau-goudourville.fr https://www.facebook.com/ChateaudeGoudourville L’origine du château de Goudourville remonte au XIe siècle lorsque les Gasques, vassaux de la puissante famille des Durfort, acquièrent ce domaine en 1088. L’existence du château est avérée au XIIIe siècle. Les Gasques y édictent les us et coutumes de la région en 1268.

À la Renaissance, il appartient à une riche famille de l’Agenais, les Lustrac, en lien avec la cour du roi Henri II, la Reine Catherine de Médicis puis le roi Henri IV. Autant de visiteurs qui séjourneront au château de Goudourville pour y régler des affaires du royaume ou de cœur… La famille Lustrac transforme le château avec des fenêtres à meneaux, un large escalier central de pierre à vis, des plafonds à caissons peints…

Pendant la Fronde, en janvier 1652, les troupes du prince de Condé, chef des protestants, poursuivies par les troupes royales, se réfugient dans le château de Goudourville. Le château est assiégé ; il est vaincu. Les prisonniers frondeurs sont condamnés à verser une forte rançon et la population, qui a du assumer l’entretien des troupes, est ruinée. Les troupes qui occupent le château durant 10 mois, le dégradent et le saccagent. Les trois tours du château sont partiellement arasées et la plupart des parties militaires détruite.

Au XVIIIe siècle, Louis de Berdolle 1er, acquiert le Château, le restaure et le garde durant quatre générations. Le château sera aménagé et embelli selon les goûts de l’époque : meurtrières et souterrains bouchés, ouverture de grandes fenêtres à la française, belle charpente en châtaignier, grande terrasse… Parking et places handicapées – Pas accessible pour les handicapées avec fauteuil roulant.

© Yannick Vergnes