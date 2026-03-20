Voyagez en Lettonie à travers les traditions de Pâques ! Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-03 19:00 – 21:00

Gratuit : non 12,50€ Tarifs12,5€ pour les adhérent·e·s15€ pour les non adhérent·e·s Adulte, Etudiant, En famille, Senior

Passionné(e) de voyage et de culture ?Rejoignez un atelier pratique inspiré des fêtes de Pâques lettones, où les œufs sont teints avec des pelures d’oignons, des herbes et d’autres matériaux naturels pour créer des motifs marbrés uniques et des impressions de feuilles.Pendant 2 heures conviviales, vous pourrez :· Créer 6 œufs magnifiquement teints avec des matériaux naturels· Explorer des techniques uniques qui rendent chaque œuf surprenant· Découvrir les traditions lettones : combats d’œufs, roulades d’œufs, et comprendre pourquoi il est important de se balancer pendant Pâques et de manger des œufs avec du selAucun œuf ne sera gaspillé ! Vous recevrez des astuces et des recettes pour transformer vos œufs en délicieux repasDéguster un thé et quelques collations dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, tout en partageant des histoires et de la cultureTarifs12,5€ pour les adhérent·e·s15€ pour les non adhérent·e·s

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

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