Voyagez gratuitement en bus Maison de la Mobilité Saint-Dizier mercredi 17 septembre 2025.

Début : 2025-09-17T06:00:00 – 2025-09-17T20:00:00

Fin : 2025-09-17T06:00:00 – 2025-09-17T20:00:00

Dans le cadre de la Rentrée du Transport Public, le réseau Ticea propose une journée exceptionnelle : le mercredi 17 septembre 2025, l’ensemble du réseau de bus sera gratuit. Une opportunité de découvrir ou redécouvrir les transports collectifs, synonymes de moins de pollution, moins de bouchons, plus d’indépendance et d’économies.

Maison de la Mobilité 3 place Maréchal Leclerc 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

