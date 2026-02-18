Voyag’imaginaire , festival Steampunk Chivres-Val

Voyag’imaginaire , festival Steampunk

Fort de Condé Chivres-Val Aisne

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

2026-09-12 2026-09-13

Festival steampunk

3e édition. Plongez dans une réalité imaginaire où le progrès technologique est basé sur la machine à vapeur ! Rétrofuturisme, ambiance révolution industrielle, imaginaire de Jules Verne… Un événement très original.

Spectacles, artisans, animations… Conseil de voyageur temporel:

Venez costumés pour une immersion totale !

Tarifs Adultes 8 €, 8-18 ans 6 €,

Pass 2 jours: adultes 12€, 8-17ans: 8€,

gratuit pour les de 8 ans. .

Fort de Condé Chivres-Val 02880 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 54 40 00 fortdeconde@cc-valdeaisne.fr

English :

Steampunk Festival

