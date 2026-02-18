Voyag’imaginaire , festival Steampunk Chivres-Val
Voyag’imaginaire , festival Steampunk
Fort de Condé Chivres-Val Aisne
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 19:00:00
2026-09-12 2026-09-13
Festival steampunk
3e édition. Plongez dans une réalité imaginaire où le progrès technologique est basé sur la machine à vapeur ! Rétrofuturisme, ambiance révolution industrielle, imaginaire de Jules Verne… Un événement très original.
Spectacles, artisans, animations… Conseil de voyageur temporel:
Venez costumés pour une immersion totale !
Tarifs Adultes 8 €, 8-18 ans 6 €,
Pass 2 jours: adultes 12€, 8-17ans: 8€,
gratuit pour les de 8 ans. .
Fort de Condé Chivres-Val 02880 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 54 40 00 fortdeconde@cc-valdeaisne.fr
English :
Steampunk Festival
