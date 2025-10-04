Voyance littéraire Médiathèque Pontcharra Pontcharra

séances de 20min, à partir de 8ans.

Venez lire votre avenir dans les livres ! Sophie, voyante littéraire de renommée mondiale dans toute la France, vous accueille avec ses pages de romans jeunesse. Solitude, désenvoûtement, réussite dans tous les domaines, retour de l’être aimé, puissance sexuelle, anéantissement de vos ennemis, arrêt de l’alcool, complexes physiques, panne d’ordinateur, problèmes maléfiques… Il n’y a pas de problème sans heureuse solution littéraire !

Médiathèque Pontcharra 221 avenue de savoie 38530 Pontcharra 38530 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 97 79 67 https://bibliotheques.le-gresivaudan.fr/ https://www.facebook.com/MediatJeanPellerin/ Médiathèque intercommunale, membre du réseau des médiathèques du Grésivaudan (36 bibliothèques !). Prêts de livres, docs, DVD, CD, et jeux vidéo (depuis 2024). Nombreuses animations tout au long de l’année : racontines pour les tout-petits, spectacles jeunesse et adulte, projections de films, ateliers numériques, découverte impression 3D, conférence sur l’IA, soirée jeux vidéo… il se passe toujours quelque chose à la médiathèque ! Parking.

