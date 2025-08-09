Voyce en duo Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves

Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves

2025-08-09 19:00:00

2025-08-09 20:00:00

2025-08-09

DUO VOYCE MUSIQUE IRLANDAISE

Il est né en Californie, elle est née au Pérou. Partenaires de chant ainsi que dans la vie, Craig et Denise Schaffer explorent les répertoires de musiques traditionnelles de différents pays depuis de nombreuses années l’Irlande, l’Ecosse mais également la Turquie et la Géorgie.Toutes ces influences se retrouvent dans les harmonies crées par les voix de cet étonnant duo où les ballades irlandaises s’accompagnent d’instruments insolites tels le saz et le tanbur (luths de Turquie) ainsi que du dulcimer (cithare à 4 cordes).

Denise Schaffer voix, tanbur, saz, sruti box, bendir

Craig Schaffer voix, dulcimer, bodhran .

Lieu-dit Porjou 3 Porjou Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79

