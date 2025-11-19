Voyons Large, on lève les voiles ! Le Dôme Caen

Voyons Large, on lève les voiles !

Terrain d’exploration et de loisirs pour certain·es, espace de vie, de travail ou de vacances pour d’autres, le littoral et la mer sont aujourd’hui au cœur de nombreux débats. Entre le développement des activités maritimes (pêche, transport, énergies renouvelables, plaisance, extraction de granulats), le changement climatique, et l’érosion côtière, les pressions qui s’exercent sur l’environnement marin sont de plus en plus fortes.

Comment sera la mer de la Manche dans 5, 10, 30 ou même 100 ans ? Que souhaitons-nous préserver et développer dans cet écosystème? Quels usages, loisirs, activités et paysages souhaitons-nous privilégier pour la mer de demain ? Comment concilier les besoins et les visions des professionnel·les, des scientifiques, des habitant·es, sans oublier ceux de l’environnement et de la biodiversité ?

Cet atelier participatif sera l’occasion de (re)découvrir la mer de la Manche, ses caractéristiques, sa biodiversité et ses défis et d’imaginer différents scénarios pour construire le territoire maritime de demain.

Il s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche participative. Lancé le 1er avril 2025, le cycle de rencontres-ateliers Voyons Large a réuni 100 personnes autour des activités humaines en mer. Au cours de trois soirées citoyen·nes, scientifiques, associations, usager·ères de la mer se sont retrouvés·es pour discuter, débattre et imaginer des scénarios pour co-habiter en mer de la Manche.

Maintenant, on passe à l’action et on concrétise les idées pour créer la mer de la Manche de demain !

“Voyons Large” porté par le groupement d’intérêt scientifique “Effets cumulés en mer” (ECUME) et le Centre de recherche “Risques et vulnérabilités” (CERREV), en collaboration avec Le Dôme. Il bénéficie du soutien de l’État dans le cadre du Fonds d’intervention maritime (FIM) opéré par la Direction générale des Affaires maritimes, de la Pêche et de l’Aquaculture (DGAMPA). Il est soutenu par la Fondation de France .

English : Voyons Large, on lève les voiles !

A land of exploration and leisure for some, a place to live, work or vacation for others, the coastline and the sea are at the heart of many debates today.

German : Voyons Large, on lève les voiles !

Die Küsten und das Meer sind heute Gegenstand zahlreicher Debatten.

Italiano :

Luogo di esplorazione e di svago per alcuni, luogo di vita, di lavoro o di vacanza per altri, la costa e il mare sono oggi al centro di molti dibattiti.

Espanol :

Lugar de exploración y disfrute para unos, lugar de vida, trabajo o vacaciones para otros, el litoral y el mar están hoy en el centro de muchos debates.

