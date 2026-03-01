VR Zone Médiathèque Gulliver Châlons-en-Champagne

VR Zone Médiathèque Gulliver Châlons-en-Champagne mercredi 25 mars 2026.

VR Zone

Médiathèque Gulliver 1 Rue du Docteur Calmette Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 15:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00

Date(s) :
2026-03-25

Tout public
Présentation et mise à disposition de jeux vidéo en VR.

Tout public dès 10 ans.   .

Médiathèque Gulliver 1 Rue du Docteur Calmette Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26 

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English : VR Zone

L’événement VR Zone Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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