Vrai de vrai, le festival du documentaire au mk2 Bibliothèque mk2 Bibliothèque | entrée BnF Paris

Au programme de cette 20e édition, 30 documentaires et reportages qui

explorent fractures et espoirs du monde contemporain ;

des violences sexuelles

comme arme de guerre au Tigré à la quête de sens de la jeunesse russe,

du chaos politique

orchestré en Israël aux combats pour les droits des femmes en Iran,

du quotidien de détenus

texans à la vie secrète et mélancolique d’un jeune berger du Verdon,

de la déshumanisation

du système hospitalier français aux luttes de pêcheurs indiens confrontés à un environnement incertain…

Vrai de Vrai, au-delà des projections, est aussi l’occasion de rencontrer les réalisateurs et réalisatrices, de partager les regards sur ces films, et, le dimanche soir, d’assister à la remise du Prix du Public.

La soirée de clôture proposera

en avant-première, The Six Billion Dollar Man d’Eugene Jarecki, lauréat 2025 du

Prix spécial du jury pour les 10 ans de L’Œil d’or, le prix du documentaire au

Festival de Cannes.

Programmation : https://festivalvraidevrai.scam.fr/programmation-2025/

Un évènement organisé par la Scam avec mk2, en partenariat avec Télérama / Tënk / Le

Mois Du Film Documentaire / Images En Bibliothèques / Troiscouleurs / La

Cinemathèque Du Documentaire / La Copie Privée

Les 22 et 23 novembre, rendez-vous au mk2 Bibliothèque pour deux jours de cinéma gratuit. Découvrez les 30 films récompensés d’une Étoile de la Scam et échangez avec leurs autrices et auteurs.

Du samedi 22 novembre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :

gratuit

Vrai de Vrai est un

événement entièrement gratuit. L’accès à toutes les projections se fait

sur réservation préalable pour vous assurer une place en salle.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-22T01:00:00+01:00

fin : 2025-11-24T00:59:59+01:00

Date(s) :

mk2 Bibliothèque | entrée BnF 128-162 avenue de France 75013 L’accès aux salles de cinéma se trouve en face de l’entrée de la BnF (Bibliothèque nationale de France), en bas des escaliers.Paris

https://festivalvraidevrai.scam.fr/ +33156696434