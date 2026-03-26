Vrai ou faux ? Visite insolite du musée d’Art moderne

Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes Aube

Tarif : 4 – 4 – 4 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 18:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

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Musée d’Art moderne Collections nationales Pierre et Denise Lévy Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81 musart@ville-troyes.fr

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English :

L’événement Vrai ou faux ? Visite insolite du musée d’Art moderne Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne