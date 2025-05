Vraiment ? – JAM Montpellier, 23 mai 2025, Montpellier.

Programmé au festival les Paillotes organisé par le JAM, la metteuse en scène et comédienne Gabrielle Gonzalez présente sa dernière pièce « Vraiment ? » dans le jardin du JAM le vendredi 23 mai à 19h.

Cette pièce traite de la désinformation et de la manipulation des algorithmes des réseaux sociaux qui font passer des fake news pour des vérités.

Pour cette création, Gabrielle Gonzalez a été assistée de Salomé Lacout et a travaillé avec une troupe de jeunes âgés de 12 à 17 ans vivant dans la métropole montpelliéraine.

Synopsis :

Dans le monde idéal des rumeurs, tout va pour le mieux. Elles se diffusent en toute liberté. Quand, soudain, les algorithmes des réseaux sociaux se mettent à faire croire que leurs mensonges sont des vérités.

Les rumeurs se soulèvent alors car leur réputation est en jeu !

Retrouvez les 14 rumeurs sur scène et en tournée les 23, 24 et 25 mai à Montpellier et Murviel-lès-Montpellier.

A partir de 10 ans.

Durée : 30 mn.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-23T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-23T19:30:00.000+02:00

JAM 100 Rue Ferdinand de Lesseps, 34070 Montpellier Prés d’Arènes Montpellier 34071 Hérault