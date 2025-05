Vraiment ? – Jardin de l’église Murviel-lès-Montpellier, 25 mai 2025, Murviel-lès-Montpellier.

La metteuse en scène et comédienne Gabrielle Gonzalez présente sa dernière pièce « Vraiment ? » le dimanche 25 mai à 15h15 dans le jardin de l’église de Murviel-lès-Montpellier pour la fête du R.A.T.

Cette pièce traite de la désinformation et de la manipulation des algorithmes des réseaux sociaux qui font passer des fake news pour des vérités.

Pour cette création, Gabrielle Gonzalez a été assistée de Salomé Lacout et a travaillé avec une troupe de jeunes âgés de 12 à 17 ans vivant dans la métropole montpelliéraine.

Synopsis :

Dans le monde idéal des rumeurs, tout va pour le mieux. Elles se diffusent en toute liberté. Quand, soudain, les algorithmes des réseaux sociaux se mettent à faire croire que leurs mensonges sont des vérités.

Les rumeurs se soulèvent alors car leur réputation est en jeu !

Retrouvez les 14 rumeurs sur scène et en tournée les 23, 24 et 25 mai à Montpellier et Murviel-lès-Montpellier.

A partir de 10 ans.

Durée : 30 mn.

Début : 2025-05-25T15:15:00.000+02:00

Fin : 2025-05-25T15:45:00.000+02:00

Jardin de l’église Rue L’Eglise, 34570 Murviel-lès-Montpellier Murviel-lès-Montpellier 34570 Hérault