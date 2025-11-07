Vroo, le cinéma en réalité virtuelle Place du Marché Bosc-le-Hard

Vroo, le cinéma en réalité virtuelle

Vendredi 2025-11-07

Plongez dans une nouvelle dimension du cinéma !

Bien plus qu’un simple outil de divertissement ou de performance professionnelle, la réalité virtuelle s’impose comme un véritable médium artistique. Les créateurs s’en saisissent pour inventer des récits inédits, des formats étonnants et une immersion totale au cœur des histoires, entre documentaire et fiction.

La médiathèque de Bosc-le-Hard vous invite à explorer 5 films documentaires à 360° (d’une durée de 8 à 16 minutes), une expérience sensorielle unique pour vivre le cinéma autrement. Prêt à tenter l’aventure ? Enfilez votre casque !

Gratuit, entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Masques VR prêtés par la Médiathèque Départementale de Seine Maritime. .

Place du Marché Médiathèque du Petit château Bosc-le-Hard 76850 Seine-Maritime

