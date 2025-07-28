VSITE GUIDÉE DU VILLAGE ET DE L’EXPOSITION « GALLO-ROMAINS SUR LE MONT MARS » Saint-Germain-de-Calberte

VSITE GUIDÉE DU VILLAGE ET DE L’EXPOSITION « GALLO-ROMAINS SUR LE MONT MARS » Saint-Germain-de-Calberte lundi 28 juillet 2025.

VSITE GUIDÉE DU VILLAGE ET DE L’EXPOSITION « GALLO-ROMAINS SUR LE MONT MARS »

Statue derrière l’église Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-28

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25

Découvrez l’histoire et les secrets du village de Saint Germain de Calberte, à travers une visite guidée, ainsi qu’une visite commentée de l’exposition « Les Gallo-Romains sur le Montmars ». Rendez-vous à devant la statue derrière l’église ! Réservation obligatoire

Découvrez l’histoire et les secrets du village de Saint Germain de Calberte, à travers une visite guidée, ainsi qu’une visite commentée de l’exposition « Les Gallo-Romains sur le Montmars ». Rendez-vous tous les lundis de l’été à 16h30 devant la statue derrière l’église ! Réservation obligatoire auprès de David Raydon 0661439795 .

Statue derrière l’église Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 61 43 97 95

English :

Discover the history and secrets of the village of Saint Germain de Calberte, through a guided tour, as well as a guided visit of the exhibition « Les Gallo-Romains sur le Montmars ». Meet in front of the statue behind the church! Reservations required

German :

Entdecken Sie die Geschichte und die Geheimnisse des Dorfes Saint Germain de Calberte bei einem geführten Rundgang sowie einer kommentierten Besichtigung der Ausstellung « Les Gallo-Romains sur le Montmars » (Die Gallo-Römer auf dem Montmars). Treffpunkt: vor der Statue hinter der Kirche! Reservierung erforderlich

Italiano :

Scoprite la storia e i segreti del villaggio di Saint Germain de Calberte, con una visita guidata e una visita guidata alla mostra « I Gallo-Romani sul Montmars ». Appuntamento davanti alla statua dietro la chiesa! Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Descubra la historia y los secretos del pueblo de Saint Germain de Calberte, con una visita guiada y un recorrido por la exposición « Los galo-romanos en el Montmars ». Cita delante de la estatua situada detrás de la iglesia Reserva obligatoria

L’événement VSITE GUIDÉE DU VILLAGE ET DE L’EXPOSITION « GALLO-ROMAINS SUR LE MONT MARS » Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2025-08-04 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère