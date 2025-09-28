VTT 15ÈME SALAGOUMANIA Lac du Salagou Clermont-l’Hérault

Le club Roc Evasion organise, avec le concours de la Ville de Clermont l’Hérault, du Département de l’Hérault, de la Région Occitanie et le soutien logistique d’Hérault Sport, la quinzième édition de la Salagoumania dans un nouveau format Enduro.

Voici l’occasion de s’évader dans des paysages et reliefs exceptionnels, avec des randonnées VTT pour tous les goûts

Parcours Famille de 15 km

Parcours Classique de 25 km

Randuro AM de 35 km

Randuro AM+ de 45 km

Parcours Gravel de 60 km .

Lac du Salagou D156 E5 Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

English :

The Roc Evasion club, with the support of the Ville de Clermont l?Hérault, the Département de l?Hérault, the Région Occitanie and the logistical backing of Hérault Sport, is organizing the fifteenth edition of the Salagoumania in a new Enduro format.

German :

Der Club Roc Evasion organisiert mit der Unterstützung der Stadt Clermont l’Hérault, des Departements Hérault, der Region Okzitanien und der logistischen Unterstützung von Hérault Sport die fünfzehnte Ausgabe der Salagoumania in einem neuen Enduro-Format.

Italiano :

Con il sostegno della città di Clermont l’Hérault, del dipartimento dell’Hérault, della regione Occitanie e il supporto logistico di Hérault Sport, il club Roc Evasion organizza la quindicesima edizione della Salagoumania in un nuovo formato Enduro.

Espanol :

Con el apoyo de la ciudad de Clermont l’Hérault, el departamento de Hérault, la región de Occitanie y el respaldo logístico de Hérault Sport, el club Roc Evasion organiza la decimoquinta edición de la Salagoumania en un nuevo formato de Enduro.

