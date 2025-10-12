VTT 6ÈME TRÈFLE HÉRAULTAIS Place du Marché Poussan

VTT 6ÈME TRÈFLE HÉRAULTAIS Place du Marché Poussan dimanche 12 octobre 2025.

VTT 6ÈME TRÈFLE HÉRAULTAIS

Place du Marché Entente Cycliste Poussannaise Poussan Hérault

Ce rassemblement, itinérant et annuel, est destiné aux plus jeunes vététistes du département, évoluant en club, avec une ouverture aux non licenciés.

Ils participeront à un challenge d’épreuves VTT course d’orientation, parcours de maniabilité, randuros, et plateau bikers, contre la montre. Des ateliers de réparation et de sensibilisation à la nature seront aussi proposés.

La 6e édition du Trèfle Héraultais organisée par le Comité Départemental de Cyclotourisme de l’Hérault, avec le concours de l’Entente Cycliste Poussannaise, de la Ville de Poussan, du Département de l’Hérault et le soutien humain et logistique d’Hérault Sport, aura lieu le dimanche 12 octobre à Poussan. .

Place du Marché Entente Cycliste Poussannaise Poussan 34560 Hérault Occitanie departement34-presidence@ffvelo.fr

English :

This annual itinerant event is aimed at the youngest mountain bikers in the department, who belong to clubs, and is also open to non-members.

German :

Dieses jährlich stattfindende Wandertreffen richtet sich an die jüngsten Mountainbiker des Departements, die in Vereinen aktiv sind, und ist auch für Nichtlizenzierte offen.

Italiano :

Questo evento annuale itinerante è rivolto ai più giovani appassionati di mountain bike del dipartimento, iscritti ai club, ed è aperto anche ai non iscritti.

Espanol :

Esta prueba itinerante anual está dirigida a los ciclistas de montaña más jóvenes del departamento, afiliados a clubes, y también está abierta a los no afiliados.

