VTT DÉCOUVERTE FLOW TRAIL Arbas mardi 29 juillet 2025.

PUMPTRACK D'ARBAS Arbas Haute-Garonne

Début : 2025-07-29

fin : 2025-08-12

2025-07-29 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Partez à la découverte VTT Flow Trail, Max votre moniteur guide vous accompagnera et vous donnera des conseils techniques et vous suivra pour une évolution sur des pistes « Flow Trail » verte et bleue au coeur des Pyrénées.

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Vous profiterez sur le parcours de virages relevés, tables, bosses et goulet naturel pour vous amuser. Le rendez-vous est donné à la pumptrack d’Arbas pour les présentations et s’équiper, vous monterez en navette avec Max au départ des pistes, après le test de sécurité avec bases de freinages et position de descente, vous pédalerez sur les flows trail verte et bleue et en suivant vous retournerez sur Arbas par les routes et pistes vtt.

A partir de 12 ans. 49€.

English :

Set off on a Flow Trail mountain bike tour with Max, your instructor-guide, who will give you technical advice and follow you along the green and blue « Flow Trail » trails in the heart of the Pyrenees.

Bookings at the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise mit dem Flow Trail-Mountainbike. Max, Ihr geführter Lehrer, wird Sie begleiten, Ihnen technische Ratschläge geben und Ihnen bei der Entwicklung auf grünen und blauen « Flow Trail »-Pisten im Herzen der Pyrenäen folgen.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Cagire Garonne Salat.

Italiano :

Partite per un tour in mountain bike Flow Trail con Max, il vostro istruttore-guida, che vi darà consigli tecnici e vi guiderà lungo i sentieri verdi e blu del Flow Trail nel cuore dei Pirenei.

Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo di Cagire Garonne Salat.

Espanol :

Emprenda una excursión en bicicleta de montaña Flow Trail con Max, su monitor-guía, que le dará consejos técnicos y le guiará por los senderos verdes y azules de Flow Trail en el corazón de los Pirineos.

Reservas en la Oficina de Turismo de Cagire Garonne Salat.

