VTT Enduro / AM : Tour de Murbach par Jérôme Clementz
Buhl Haut-Rhin, 7 juin 2025

VTT Enduro / AM : Tour de Murbach par Jérôme Clementz

VTT Enduro / AM : Tour de Murbach par Jérôme Clementz Rue du Murbach 68530 Buhl Haut-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 17500.0 Tarif :

Découvrez le circuit proposé par le vainqueur des enduro World Series 2013 habitant la vallée de Guebwiller, Jérôme Clementz.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

Discover the circuit proposed by Jérôme Clementz, winner of the 2013 Enduro World Series in the Guebwiller valley.

Deutsch :

Entdecken Sie die vom Sieger der Enduro World Series 2013, der im Tal von Guebwiller wohnt, Jérôme Clementz, vorgeschlagene Strecke.

Italiano :

Scoprite il circuito proposto da Jérôme Clementz, vincitore dell’Enduro World Series 2013 nella Vallée de Guebwiller.

Español :

Descubre el circuito propuesto por Jérôme Clementz, ganador de las Enduro World Series 2013 en el Valle de Guebwiller.

