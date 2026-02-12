VTT et pédestre Nérac

VTT et pédestre

Cap Cauderoue Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

2 circuits VTT de 25 et 40kms au tarif unique de 7€.

2 circuits pédestres de 7 et 12kms au tarif unique de 5€.

Départs à 9 de Cap Cauderoue. .

Cap Cauderoue Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 57 38 52

English : VTT et pédestre

