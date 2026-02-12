VTT et pédestre Nérac
VTT et pédestre Nérac dimanche 1 mars 2026.
VTT et pédestre
Cap Cauderoue Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
2 circuits VTT de 25 et 40kms au tarif unique de 7€.
2 circuits pédestres de 7 et 12kms au tarif unique de 5€.
Départs à 9 de Cap Cauderoue. .
Cap Cauderoue Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 57 38 52
