Vtt-Gravel-Marche-Trail

Stade de foot Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Licenciés

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 07:00:00

fin : 2026-04-12 09:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Événement sportif ouvert à tous, proposant des parcours de VTT, Gravel, Marche et Trail.

Des ravitaillements et une restauration sur place sont prévus.

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Stade de foot Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine ecta.vtt.cx@gmail.com

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English :

Sports event open to all, offering mountain bike, gravel, walk and trail courses.

Refreshments and on-site catering provided.

L’événement Vtt-Gravel-Marche-Trail Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente