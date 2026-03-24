Vtt-Gravel-Marche-Trail Nanteuil-en-Vallée
Vtt-Gravel-Marche-Trail Nanteuil-en-Vallée dimanche 12 avril 2026.
Vtt-Gravel-Marche-Trail
Stade de foot Nanteuil-en-Vallée Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Licenciés
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 07:00:00
fin : 2026-04-12 09:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Événement sportif ouvert à tous, proposant des parcours de VTT, Gravel, Marche et Trail.
Des ravitaillements et une restauration sur place sont prévus.
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Stade de foot Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine ecta.vtt.cx@gmail.com
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English :
Sports event open to all, offering mountain bike, gravel, walk and trail courses.
Refreshments and on-site catering provided.
L’événement Vtt-Gravel-Marche-Trail Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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