VTT Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle jeudi 26 février 2026.
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 17:00:00
2026-02-26
Ateliers et randonnée. Goûter en fin d’après-midi. Pour les enfants de 8 à 17 ans.
Réservation conseillée. .
Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 67 04
