VTT Kid’z

Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Goûter inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 12:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Nouveau VTT Kid’Z Un niveau au dessus !

Pour nos jeunes vététistes déjà à l’aise sur leur vélo (8-10 ans), voici un atelier pour franchir une nouvelle étape, on va plus loin, sans pression, juste pour le fun et la découverte. Sur inscription.

Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 29 29 65 guizon.alban@orange.fr

English :

New: Kid?Z? mountain bikes A level up!

For young mountain bikers already at ease on their bikes (8-10 years old), here’s a workshop to take things to the next level, with no pressure, just fun and discovery. Registration required.

