VTT : Navette des crêtes des sommets au piémont Linthal Haut-Rhin, 7 juin 2025, Linthal.

Durée : 240 Distance : 30000.0 Tarif :

Bénéficier du service de la navette des crêtes pour profiter de ce parcours à profil descendant, sans la contrainte d’une longue ascension.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

Take advantage of the « navette des crêtes » service to enjoy this downhill route, without the constraint of a long ascent.

Deutsch :

Nutzen Sie den Service des « navette des crêtes », um diese Strecke mit abfallendem Profil ohne den Zwang eines langen Anstiegs zu genießen.

Italiano :

Approfittate del servizio navetta di cresta per godervi questo percorso in discesa, senza lo stress di una lunga salita.

Español :

Aproveche el servicio de lanzadera de la cresta para disfrutar de esta ruta de descenso sin el estrés de una larga subida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Système d’informations touristique Alsace