VTT O Schlumpf – Dolleren 13 juillet 2025 09:00

Haut-Rhin

VTT O Schlumpf Route du Schlumpf Dolleren Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-07-13 09:00:00

fin : 2025-07-13 16:00:00

2025-07-13

Venez faire le plein de sensations lors de cette journée où vous pourrez descendre la piste du Schlumpf en VTT. Buvette et petite restauration tout au long de la journée.

Route du Schlumpf

Dolleren 68290 Haut-Rhin Grand Est csports.dolleren@gmail.com

English :

Come and get your thrills on this day when you can ride your mountain bike down the Schlumpf track. Refreshments and snacks throughout the day.

German :

Erleben Sie an diesem Tag eine Menge Spaß, wenn Sie mit dem Mountainbike die Schlumpf-Piste hinunterfahren können. Den ganzen Tag über gibt es Getränke und kleine Snacks.

Italiano :

Venite a provare emozioni forti in questa giornata in cui potrete percorrere la pista Schlumpf in mountain bike. Rinfreschi e spuntini per tutta la giornata.

Espanol :

Ven a vivir emociones fuertes este día en el que podrás descender la pista Schlumpf en bicicleta de montaña. Refrescos y tentempiés durante todo el día.

