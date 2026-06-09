Dolleren

VTT O Schlumpf

Route du Schlumpf Dolleren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12 14:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Venez faire le plein de sensations lors de cette journée où vous pourrez descendre librement la piste du Schlumpf en VTT (montée payante). Buvette et petite restauration sur place.

Venez faire le plein de sensations lors de cette journée où vous pourrez descendre librement la piste du Schlumpf en VTT. Buvette et petite restauration sur place. .

Route du Schlumpf Dolleren 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 76 33 73 csports.dolleren@gmail.com

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English :

Come and enjoy the thrills of this day, when you can ride your mountain bike down the Schlumpf trail (with a charge for ascent). Refreshment bar and snacks on site.

L’événement VTT O Schlumpf Dolleren a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach