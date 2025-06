VTT O Schlumpf et soirée festive – Dolleren 12 juillet 2025 09:00

Haut-Rhin

VTT O Schlumpf et soirée festive Route du Schlumpf Dolleren Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-07-12 09:00:00

fin : 2025-07-12 23:59:00

2025-07-12

Journée festive au Schlumpf ! VTT libre de 9h à 18h, dual slalom dès 16h. Repas Fleischnackas à 19h (sur réservation par téléphone) animé par Helium. À 23h, grand feu d’artifice son et lumière, suivi d’une soirée avec DJ Alex. Buvette et petite restauration sur place toute la journée.

Au programme de cette journée

De 9h à 18h VTT libre sur la piste du Schlumpf

A partir de 16h Dual slalom

A partir de 19h repas fleischnackas sur réservation par téléphone, animé par le groupe rock Helium

23h Grand feu d’artifice son et lumière

23h30 Soirée animée par DJ Alex

Buvette et petite restauration tout au long de la journée. .

Route du Schlumpf

Dolleren 68290 Haut-Rhin Grand Est csports.dolleren@gmail.com

English :

Festive day at the Schlumpf! Free mountain biking from 9am to 6pm, dual slalom from 4pm. Fleischnackas dinner at 7pm (reservation by phone), hosted by Helium. At 11pm, a grand fireworks display, followed by a party with DJ Alex. Refreshments and snacks on site all day.

German :

Festtag am Schlumpf! Freies Mountainbiken von 9 bis 18 Uhr, Dual-Slalom ab 16 Uhr. Fleischnackas-Essen um 19 Uhr (telefonische Reservierung erforderlich), musikalisch umrahmt von Helium. Um 23 Uhr großes Ton- und Lichtfeuerwerk, gefolgt von einer Party mit DJ Alex. Den ganzen Tag über Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Giornata di festa allo Schlumpf! Mountain bike gratuita dalle 9.00 alle 18.00, doppio slalom dalle 16.00. Cena Fleischnackas alle 19.00 (prenotazione telefonica) a cura di Helium. Alle 23, grande spettacolo pirotecnico con suoni e luci, seguito da una festa con DJ Alex. Rinfreschi e spuntini disponibili tutto il giorno.

Espanol :

¡Día festivo en el Schlumpf! Bicicleta de montaña gratuita de 9.00 a 18.00 h, eslalon dual a partir de las 16.00 h. Comida de Fleischnackas a las 19:00 (reservar por teléfono) ofrecida por Helium. A las 23:00, gran espectáculo de fuegos artificiales con luz y sonido, seguido de una fiesta con DJ Alex. Refrescos y tentempiés durante todo el día.

L’événement VTT O Schlumpf et soirée festive Dolleren a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach