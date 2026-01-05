VTT on ICE Eaux-Bonnes

VTT on ICE

20 Place du Sarrière Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

La station de Gourette accueillera un événement inédit dans les Pyrénées TROPHEE VTT on ICE, une descente chronométrée de VTT sur neige. Organisée par l’EPSA, en collaboration avec l’association La Lobot, cet événement promet sensations fortes, adrénaline et spectacle, dans un cadre montagnard d’exception. .

20 Place du Sarrière Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques

English : VTT on ICE

