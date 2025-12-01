VTT relais challenge

Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

De 10 à 14 ans.

30€/pers (podium + trophées + goûter).

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-22 17:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Course relais sur un parcours cross-country rubalisé, technique et fun ! Podium, trophées à la clé.. Repérage terrain, consignes, et c’est parti pour des boucles en équipe ! Si le temps le permet, petite course solo pour finir en beauté. De 10 à 14 ans.

Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 29 29 65 guizon.alban@orange.fr

English :

Relay race on a rubalized, technical and fun cross-country course! Podium finishes and trophies… Spotting the terrain, instructions, and off you go for team loops! Weather permitting, there’s also a short solo race to finish on a high note. Ages 10 to 14.

German :

Staffelrennen auf einem rubrizierten, technischen und spaßigen Cross-Country-Parcours! Podium und Trophäen als Belohnung! Auskundschaften des Geländes, Anweisungen und los geht’s mit den Teamschleifen! Wenn das Wetter es zulässt, können Sie zum Abschluss auch ein kleines Solorennen absolvieren. Von 10 bis 14 Jahren.

Italiano :

Gara a staffetta su un percorso di fondo impegnativo, tecnico e divertente! Podio, trofei e molto altro… Individuazione del terreno, istruzioni e partenza per i loop di squadra! Se il tempo lo permette, c’è anche una breve gara in solitaria per concludere in bellezza. Dai 10 ai 14 anni.

Espanol :

Carrera de relevos en un circuito de campo a través desafiante, técnico y divertido Podios, trofeos y mucho más… Descubrir el terreno, instrucciones y ¡a correr por equipos! Si el tiempo lo permite, también hay una carrera corta en solitario para terminar con una nota alta. De 10 a 14 años.

L’événement VTT relais challenge Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal