VTT St-Thurial Brocéliande

Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 12:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Le VTT SAINT THURIAL BROCELIANDE est fier de vous annoncer la 1ère édition des 6 Heures VTT !

Un tout nouveau rendez-vous pour les passionnés de VTT, à partager entre amis, en solo ou en équipe. A Saint-Thurial le samedi 18 Avril 2026, de 12h à 18h.

Le principe 6 heures de VTT à parcourir en relais ou en individuel. Que tu viennes pour la performance, le défi perso ou simplement pour le plaisir de rouler, l’objectif est le même se dépasser dans une ambiance conviviale et festive.

Au programme

Un circuit VTT varié, une organisation aux petits soins, une ambiance club comme on les aime, et surtout… beaucoup de plaisir sur le vélo !

Entrée Gratuite mais inscription obligatoire payante pour les cyclistes .

Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement VTT St-Thurial Brocéliande Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Brocéliande