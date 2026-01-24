VTT Winter Tour stand et randonnée découverte VTTAE Fat Bike Les Allues
VTT Winter Tour stand et randonnée découverte VTTAE Fat Bike Les Allues dimanche 8 mars 2026.
VTT Winter Tour stand et randonnée découverte VTTAE Fat Bike
Front de neige Méribel Mottaret Les Allues Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-08
Du VTT en hiver ? Venez découvrir de nouvelles sensations en VTT électrique à pneus surdimensionnés . Profitez de randonnées ponctuées d’une pause gourmande.
.
Front de neige Méribel Mottaret Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@meribel.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : VTT Winter Tour: VTTAE Fat Bike stand and tour
Mountain biking in winter? Discover new sensations on an electric mountain bike with oversized tires. Enjoy rides punctuated by a gourmet break.
L’événement VTT Winter Tour stand et randonnée découverte VTTAE Fat Bike Les Allues a été mis à jour le 2026-01-22 par Méribel Tourisme