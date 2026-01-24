VTT Winter Tour stand et randonnée découverte VTTAE Fat Bike

Front de neige Méribel Mottaret Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-08

Du VTT en hiver ? Venez découvrir de nouvelles sensations en VTT électrique à pneus surdimensionnés . Profitez de randonnées ponctuées d’une pause gourmande.

.

Front de neige Méribel Mottaret Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@meribel.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VTT Winter Tour: VTTAE Fat Bike stand and tour

Mountain biking in winter? Discover new sensations on an electric mountain bike with oversized tires. Enjoy rides punctuated by a gourmet break.

L’événement VTT Winter Tour stand et randonnée découverte VTTAE Fat Bike Les Allues a été mis à jour le 2026-01-22 par Méribel Tourisme