Vu du Champ – Chennegy, 23 mai 2025 19:00, Chennegy.

Aube

Vu du Champ A la Maison des Alternatives Chennegy Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 19:00:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Vendredi 23 mai CHENNEGY Vue du Champ. Une rencontre entre art et agriculture. A 19h. Vue du champ est un projet artistique mêlant théâtre et performance vidéo, réalité et fiction. Venez découvrir ce projet en cours de création et partager un moment convivial avec les artistes. Sortie de résidence suivie d’une apéro. Organisée par la Compagnie Désorientée et l’Association IRIS. Durée 1h30. Gratuit sur réservation via. Contact par téléphone +33 (0)6 81 26 45 51 ou emeline.ribeiro@e-graine-ge.org .

A la Maison des Alternatives

Chennegy 10190 Aube Grand Est +33 6 81 26 45 51 emeline.ribeiro@e-graine-ge.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vu du Champ Chennegy a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance