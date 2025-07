Vuagnoux Catherine TOUCY Toucy

Début : 2025-08-20 09:30:00

fin : 2025-08-20 17:00:00

Date(s) :

2025-08-20

La Maison Haute vous invite à vivre cinq journées de retraite placées sous le signe du yoga et de la créativité.

Chaque jour s’articule autour d’un matinée dédiée au yoga et d’un après-midi consacré à une activité artistique différente.

Pour les repas chacun apporte un plat, que nous dégusterons ensemble autour d’une grande tablée conviviale.

Le 20 août, l’après-midi sera consacré à une initiation au dessin et peinture.

Alexei vous fera découvrir le dessin par des techniques simples et ludique, avec une approche basée sur l’observation et la composition.

Aucune expérience requise les débutants sont les bienvenus ! .

TOUCY 6 rue Colette Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 81 48 23 cvuagnoux@yahoo.fr

