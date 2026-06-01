Vue des étoiles dans le jardin de la ferme, Gutshaus Lexow, Walow

Vue des étoiles dans le jardin de la ferme 5 et 6 juin Gutshaus Lexow Mecklenburgische Seenplatte

Le stargazing coûte 15,00 € par personne, 8,00 € pour les enfants de moins de 14 ans et 12 personnes maximum par soir. Attention : l’événement n’a lieu que par temps clair

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T22:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Le Mecklembourg-Poméranie occidentale est l’une des régions les plus sombres d’Allemagne, parfaite pour admirer le ciel nocturne dans toute sa splendeur. Avec une visite guidée audio de Visit Dark Skies, la vue vers les étoiles devient une expérience spéciale. Au milieu du jardin, loin de la pollution lumineuse, la nuit se déroule avec une grande intensité. Nous mettons à disposition l’audioguide ainsi que des chaises longues et, si nécessaire, des couvertures afin que vous puissiez profiter du spectacle dans le ciel en toute tranquillité.

Gutshaus Lexow Dorfstraße 29-30, 17209 Walow OT Lexow Walow 17213 Mecklenburgische Seenplatte Mecklenburg-Vorpommern [{« type »: « phone », « value »: « +49 3993 2417037 »}, {« type »: « email », « value »: « stargazing@gutshaus-lexow.de »}]

Observation des étoiles dans le Gutsgarten à Lexow : avec un ciel qui, on l’espère, sera clair comme des étoiles, les invités peuvent profiter d’une observation guidée des étoiles dans le ciel nocturn

Gutshaus Lexow bei Nacht © privat-Gutshaus Lexow