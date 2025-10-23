Vue 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Jeudi 23 octobre 2025 à partir de 15h.

Du vendredi 24 au samedi 25 octobre 2025 à partir de 15h et à partir de 19h. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-25

2025-10-23 2025-10-24

Théâtre d’objet sans parole, dès 8 ans, dans le cadre du festival En Ribambelle !Enfants

Une femme, lèvres pincées, se lance dans la préparation d’un thé qui semble requérir un rituel bien compliqué et d’une exactitude troublante. Ce solo, étrange et jubilatoire à la fois, met en scène un personnage à tendance obsessionnelle agacé par la possibilité d’aléatoire.









La cérémonie du thé débute avec délicatesse et précision. Les gestes de la protagoniste ritualisés au millimètre la grignotent peu à peu jusqu’à envahir tout l’espace. Pour chaque étape, elle invente des micro bricolages intriguants, complexifiant la préparation de son thé. Elle cherche à tout contrôler mais les accidents vont se succéder, transformant ou révélant la vraie nature du personnage. Dans ce spectacle sans parole, la tension monte et inévitablement, l’histoire dérape.









A la croisée du théâtre d’objet, du cirque miniature et du clown involontaire, la compagnie Sacékripa impose dans ce solo un rythme lent qui nous plonge dans un état d’attention extrême. Sur une table basse, les objets sont disposés à une place bien précise. Mais les proportions choisies du décor évoquent un engoncement physique et psychique sans recours. On s’attendrit autant que l’on s’inquiète pour ce personnage, miroir de nos propres folies.









Ecriture et conception, Sylvain Cousin et Etienne Manceau

Compagnie Sacékripa .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Wordless object theater, ages 8 and up, part of the En Ribambelle! festival

German :

Objekttheater ohne Sprache, ab 8 Jahren, im Rahmen des Festivals En Ribambelle!

Italiano :

Teatro di oggetti senza parole, dagli 8 anni in su, nell’ambito del festival En Ribambelle!

Espanol :

¡Teatro de objetos sin palabras, a partir de 8 años, en el marco del festival En Ribambelle!

