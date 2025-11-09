Vue sur la plaine Maritime Flamande ! Merckeghem

Vue sur la plaine Maritime Flamande ! Merckeghem dimanche 9 novembre 2025.

Vue sur la plaine Maritime Flamande !

Mairie de Merckeghem Merckeghem Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:30:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-09

La Plaine Maritime Flamande est un territoire essentiellement agricole et humide. Mais ces caractéristiques n’empêche pas la faune et la flore de prospérer dans certains territoires. Ici, sur les hauteurs, on observe un curieux mélange entre zones humides et bocage, l’endroit idéal pour en savoir plus sur la biodiversité bocagère mais aussi sur le passé géologique du territoire…En empruntant le Circuit de l’Eeckout Veld, venez découvrir la biodiversité hivernante de ce territoire depuis les hauteurs !

La Plaine Maritime Flamande est un territoire essentiellement agricole et humide. Mais ces caractéristiques n’empêche pas la faune et la flore de prospérer dans certains territoires. Ici, sur les hauteurs, on observe un curieux mélange entre zones humides et bocage, l’endroit idéal pour en savoir plus sur la biodiversité bocagère mais aussi sur le passé géologique du territoire…En empruntant le Circuit de l’Eeckout Veld, venez découvrir la biodiversité hivernante de ce territoire depuis les hauteurs ! .

Mairie de Merckeghem Merckeghem 59470 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

The Flemish Maritime Plain is a predominantly agricultural and wetland area. But these characteristics don’t prevent flora and fauna from thriving in certain areas. Here, on the heights, we can observe a curious mix of wetlands and bocage, the ideal place to find out more about bocage biodiversity and the area’s geological past… Take the Circuit de l’Eeckout Veld and discover the area’s overwintering biodiversity from the heights!

German :

Die Flämische Seeebene ist ein überwiegend landwirtschaftlich genutztes und feuchtes Gebiet. Doch diese Eigenschaften hindern die Tier- und Pflanzenwelt nicht daran, in bestimmten Gebieten zu gedeihen. Hier auf den Anhöhen ist eine seltsame Mischung aus Feuchtgebieten und Heckenlandschaft zu beobachten. Der ideale Ort, um mehr über die Biodiversität der Heckenlandschaft, aber auch über die geologische Vergangenheit des Gebiets zu erfahren… Entdecken Sie auf dem Eeckout-Veld-Rundweg die überwinternde Biodiversität dieses Gebiets aus der Höhe!

Italiano :

La Pianura Marittima Fiamminga è essenzialmente un’area agricola e umida. Ma queste caratteristiche non impediscono alla flora e alla fauna di prosperare in alcune aree. Qui, sulle alture, troverete un curioso mix di zone umide e terreni agricoli coperti da siepi, il luogo ideale per saperne di più sulla biodiversità dei terreni agricoli coperti da siepi e sul passato geologico della zona… Percorrete il sentiero Eeckout Veld e scoprite dall’alto la biodiversità svernante della zona!

Espanol :

La llanura marítima flamenca es esencialmente una zona agrícola y húmeda. Pero estas características no impiden que la flora y la fauna prosperen en determinadas zonas. Aquí, en las zonas más altas, encontrará una curiosa mezcla de humedales y tierras de labranza cubiertas de setos, el lugar ideal para descubrir más sobre la biodiversidad de las tierras de labranza cubiertas de setos y el pasado geológico de la zona… ¡Siga el sendero Eeckout Veld y descubra la biodiversidad invernal de la zona desde las alturas!

L’événement Vue sur la plaine Maritime Flamande ! Merckeghem a été mis à jour le 2025-03-12 par Hauts-de-France Tourisme