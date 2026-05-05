Vues remarquables du vignoble du Château Loudenne, Château Loudenne, Queyzans

Vues remarquables du vignoble du Château Loudenne 5 – 7 juin Château Loudenne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Loudenne, un vignoble en harmonie avec la nature,

entre estuaire et vignes.

Après la visite guidée des chais, les visiteurs sont invités à prolonger l’expérience par une promenade au cœur du parc du domaine, entre vignes, château et estuaire de la Gironde. Ce cadre naturel offre un environnement paisible, propice à la détente et à la découverte des paysages typiques du Médoc.

Le domaine se distingue par l’attention particulière portée par ses propriétaires à la préservation de l’environnement. Engagé dans l’agriculture biologique, certifié HVE niveau 3 et adhérent à la charte Natura 2000, il s’inscrit dans une démarche durable et respectueuse de la biodiversité. Sur 150 hectares de superficie, seuls 62 hectares sont plantés en vigne, le reste étant volontairement préservé afin de maintenir un écosystème naturel équilibré.

Plusieurs points de vue remarquables ponctuent la visite, offrant des panoramas sur l’estuaire, les croupes de graves du Médoc et les espaces naturels environnants. Cette immersion en pleine nature reflète un vignoble vivant, authentique et en harmonie avec son environnement.

La découverte peut se faire à pied ou à vélo, avec la possibilité de profiter d’un pique-nique au cœur du domaine pour une expérience encore plus immersive.

Château Loudenne Château Loudenne 33340 Saint-Yzans-de-Médoc Queyzans 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 73 17 80 http://www.chateau-loudenne.com https://www.instagram.com/chateauloudenne/ Situé au cœur du Médoc, le Château Loudenne, surnommé le « Château Rose », est un domaine viticole emblématique chargé de plus de trois siècles d’histoire. Bordé par l’estuaire de la Gironde, il bénéficie d’un terroir exceptionnel et d’un cadre naturel unique. Entre parc à l’anglaise et vignoble en agriculture biologique, Loudenne incarne un art de vivre raffiné, mêlant patrimoine, nature et élégance. Accès par la route des châteaux (D2) ou par la D1215 (axe principal du Médoc), puis routes secondaires vers Saint-Yzans-de-Médoc.

Depuis Bordeaux : D1215 direction Lesparre-Médoc ou D2 via Margaux et Pauillac.

Depuis Royan : bac Royan–Le Verdon-sur-Mer, puis D1215 ou D2 direction Pauillac.

Depuis Blaye : bac Blaye–Lamarque, puis D2 (route des châteaux) ou D1215.

Rendez-vous aux jardins

©Château Loudenne