Vues sur une île de Loire Ménétréol-sous-Sancerre dimanche 12 avril 2026.
Ménétréol-sous-Sancerre Cher
Tarif : 3 EUR
09:00:00
11:00:00
2026-04-12
Venez flâner sur les bords de Loire, à la découverte de la faune et de la flore ligériennes.
Ménétréol-sous-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33
Come and stroll along the banks of the Loire, discovering its flora and fauna.
