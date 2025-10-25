Vulcain 25 Brioude
Vulcain 25 Brioude samedi 25 octobre 2025.
Vulcain 25
Brioude et alentours Brioude Haute-Loire
La Ville de Brioude accueillera une partie de l’exercice militaire de réserve VULCAIN 25, mené par la 4ᵉ brigade d’aérocombat. Plus de 1 000 militaires, dont 95 % de réservistes, seront engagés dans le cadre d’un exercice pour défendre le territoire.
Brioude et alentours Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes communication4bac@gmail.com
English :
The town of Brioude will host part of the VULCAIN?25 reserve military exercise, led by the 4??brigade d?aérocombat. Over 1,000 military personnel, 95% of them reservists, will be involved in an exercise to defend the territory.
German :
Die Stadt Brioude ist Austragungsort eines Teils der militärischen Reserveübung VULCAIN?25, die von der Luftkampfbrigade 4 durchgeführt wird. Mehr als 1.000 Soldaten, davon 95% Reservisten, werden an der Übung teilnehmen, um das Land zu verteidigen.
Italiano :
La città di Brioude ospiterà una parte dell’esercitazione militare di riserva VULCAIN?25, condotta dalla 4??brigade d’aérocombat. Più di 1.000 militari, il 95% dei quali riservisti, saranno coinvolti in un’esercitazione di difesa del territorio.
Espanol :
La ciudad de Brioude acogerá parte del ejercicio militar de reserva VULCAIN?25, dirigido por la 4ª brigada de combate aéreo. Más de 1.000 militares, el 95% de ellos reservistas, participarán en un ejercicio de defensa del territorio.
