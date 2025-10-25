Vulcain 25 Brioude

Vulcain 25 Brioude samedi 25 octobre 2025.

Vulcain 25

Brioude et alentours Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-25

La Ville de Brioude accueillera une partie de l’exercice militaire de réserve VULCAIN 25, mené par la 4ᵉ brigade d’aérocombat. Plus de 1 000 militaires, dont 95 % de réservistes, seront engagés dans le cadre d’un exercice pour défendre le territoire.

.

Brioude et alentours Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes communication4bac@gmail.com

English :

The town of Brioude will host part of the VULCAIN?25 reserve military exercise, led by the 4??brigade d?aérocombat. Over 1,000 military personnel, 95% of them reservists, will be involved in an exercise to defend the territory.

German :

Die Stadt Brioude ist Austragungsort eines Teils der militärischen Reserveübung VULCAIN?25, die von der Luftkampfbrigade 4 durchgeführt wird. Mehr als 1.000 Soldaten, davon 95% Reservisten, werden an der Übung teilnehmen, um das Land zu verteidigen.

Italiano :

La città di Brioude ospiterà una parte dell’esercitazione militare di riserva VULCAIN?25, condotta dalla 4??brigade d’aérocombat. Più di 1.000 militari, il 95% dei quali riservisti, saranno coinvolti in un’esercitazione di difesa del territorio.

Espanol :

La ciudad de Brioude acogerá parte del ejercicio militar de reserva VULCAIN?25, dirigido por la 4ª brigada de combate aéreo. Más de 1.000 militares, el 95% de ellos reservistas, participarán en un ejercicio de defensa del territorio.

L’événement Vulcain 25 Brioude a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne