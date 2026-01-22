Vulgaire ! Nouvelle exposition temporaire du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers

Vulgaire ! Nouvelle exposition temporaire du musée de la Faïence et des Beaux-Arts

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-05-24 13:00:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-04-01

Du 1er février au 24 mai, découvrez le peintre paysagiste Hector Hanoteau et le monde de l’art au XIXème siècle. À travers ses œuvres et les critiques qu’elles ont suscitées, cette exposition montre l’importance du Salon et du regard des journalistes sur la carrière des artistes. Elle évoque aussi la circulation des œuvres entre Paris et la province, ainsi que le parcours d’autres artistes nivernais, pour mieux comprendre les goûts et les débats artistiques de l’époque. .

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vulgaire ! Nouvelle exposition temporaire du musée de la Faïence et des Beaux-Arts

L’événement Vulgaire ! Nouvelle exposition temporaire du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers a été mis à jour le 2026-01-22 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)