Vulgaire ! Visite guidée de la nouvelle exposition temporaire du musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers

Vulgaire ! Visite guidée de la nouvelle exposition temporaire du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Jeudi 19 février, 14h30 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nièvre

Tous publics, dès 12 ans – 10 €/5 €, sur inscription. Lieu de RDV : MFBA – Musée de la Faïence et des Beaux-Arts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T14:30:00+01:00 – 2026-02-19T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T14:30:00+01:00 – 2026-02-19T16:00:00+01:00

(Re)découvrez le peintre paysagiste Hector Hanoteau et le monde de l’art au XIXᵉ siècle. À travers ses œuvres et les critiques qu’elles ont suscitées, cette exposition montre l’importance du Salon et du regard des journalistes sur la carrière des artistes.

Elle évoque aussi la circulation des œuvres entre Paris et la province, ainsi que le parcours d’autres artistes nivernais, pour mieux comprendre les goûts et les débats artistiques de l’époque.

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/

Dans le cadre des activités pour les vacances d’hiver musée nevers

Ville de Nevers