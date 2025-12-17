VULGAIRES MACHINS + NOT SCIENTISTS + LOUIS LINGG AND THE BOMBS Tours

VULGAIRES MACHINS + NOT SCIENTISTS + LOUIS LINGG AND THE BOMBS

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12 23:30:00

Date(s) :

2026-02-12

Le Bateau Ivre t’embarque pour une soirée punk qui sent la poudre et la bonne humeur. Vulgaires Machins débarquent du Québec avec leurs hymnes contestataires taillés pour secouer les certitudes. Not Scientists injectent leur punk mélodique sous haute tension, précis, nerveux, accrocheur. Et Louis Lingg & The Bombs complètent le trio avec leurs bombinettes anarcho-pop, aussi explosives que joyeusement foutraques.

Une nuit où ça gueule, ça pense, ça rit — un grand plongeon dans l’énergie brute. Viens, ça va être beau dans le chaos.

Vulgaires Machins

Originaire du Québec (Granby), ce groupe de punk-rock existe depuis 1995. Leur répertoire est une véritable prise de parole leurs textes dénoncent le consumérisme, les excès modernes et les contradictions de notre société. Ils reviennent avec 20 .

