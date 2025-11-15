Vulve nérable

Chilhac Haute-Loire

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Spectacle vivant en mot et en mouvement, pour oser dire l’espace sacré du dedans, pour honorer la yoni de la femme d’aujourd’hui. Par la voix de Sophie.

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 98 67 78 helmouthassociation@gmail.com

English :

A live show in words and movement, daring to express the sacred space within, to honor the yoni of today’s woman. In the voice of Sophie.

German :

Lebendiges Schauspiel in Wort und Bewegung, um es zu wagen, den heiligen Raum des Inneren auszusprechen, um die Yoni der Frau von heute zu ehren. Mit der Stimme von Sophie.

Italiano :

Una performance vivente in parole e movimenti, che osa esprimere lo spazio sacro interiore, per onorare la yoni della donna di oggi. Con la voce di Sophie.

Espanol :

Un espectáculo vivo en palabras y movimiento, atreviéndose a expresar el espacio sagrado interior, para honrar el yoni de la mujer de hoy. En la voz de Sophie.

