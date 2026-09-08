Vulves Assassines & Droges La Carène Brest

Informations pratiques

Brest

Vulves Assassines & Droges

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:30:00

fin : 2026-10-23 23:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Vulves Asssassines :

Ce groupe, c’est du punk-rap de l’espace, avec DJ Conant et MC Vieillard, deux rappeuses hurleuses aux machines, et l’immense Samy à la guitare.

Elles font danser fort, chanter en coeur, saigner les oreilles. Et surtout, elles font réfléchir. Elles sont la promesse d’un monde meilleur, plus juste, un monde où le Cac40 serait le nom d’une boisson chocolatée bio et accessible à tous.

Droges :

Ici, ça tire sur tout ce qui bouge, diagonale du vide, masculinisme toxique, téléréalité, SUV et VSS. Ils convoquent les désordres du jour avec leurs textes bruts soutenus par une musique électronique punk aux relents new wave. Ces 2 tekos, touchés par une révélation devant le rayon sandwich triangles d’une aire d’autoroute, fondent le projet, fusion de la Drôme et des Vosges, dans le but ultime de passer sur NRJ.

Informations pratiques :

Réservation recommandée.

Ouverture des portes à 19h30, fermeture à 23:30. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

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English :

L’événement Vulves Assassines & Droges Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue