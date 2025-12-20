Vulves Assassines + Zombie Dog + Les Poupées Gonflantes La Souterraine
Vulves Assassines + Zombie Dog + Les Poupées Gonflantes La Souterraine samedi 28 mars 2026.
Vulves Assassines + Zombie Dog + Les Poupées Gonflantes
1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
De 16h à 19h au Loft, ciné-débat, Qui a tué l’industrie Française? , d’Ella Cerfontaine.
20h, début des concerts au Centre Culturel.
Avec les GM&S Bordel !
Concert organisé dans le cadre du week-end de solidarité et de soutien à toutes celles et ceux qui se battent aujourd’hui pour l’emploi dans notre pays. .
1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vulves Assassines + Zombie Dog + Les Poupées Gonflantes
L’événement Vulves Assassines + Zombie Dog + Les Poupées Gonflantes La Souterraine a été mis à jour le 2025-12-25 par OT Pays Sostranien