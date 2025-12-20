Vulves Assassines + Zombie Dog + Les Poupées Gonflantes La Souterraine

Vulves Assassines + Zombie Dog + Les Poupées Gonflantes

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

De 16h à 19h au Loft, ciné-débat, Qui a tué l’industrie Française? , d’Ella Cerfontaine.

20h, début des concerts au Centre Culturel.

Avec les GM&S Bordel !

Concert organisé dans le cadre du week-end de solidarité et de soutien à toutes celles et ceux qui se battent aujourd’hui pour l’emploi dans notre pays. .

1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

