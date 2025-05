VW Airplane Party – Dierre, 6 juin 2025 10:00, Dierre.

Indre-et-Loire

VW Airplane Party Lieu-dit Les Devants de Malivert Dierre Indre-et-Loire

Début : 2025-06-06 10:00:00

fin : 2025-06-07 02:00:00

2025-06-06

2025-06-07

2025-06-08

Après 6 meetings en 6 ans, Touraine VW Evénements lance un nouveau concept, sur l’Aérodrome d’Amboise-Dierre, à Dierre 37150.

Au Programme Cinéma de plein air, Feu d’artifice, 3 Concerts, 3 Dj’s, Village expo, Concours pin-up, Top 20, Line-up Callook, Buggy, Show&Shine, Expo avions, Simulateur..

Vendredi 6 juin

17h . accueil vw

19h . accueil visiteurs

food truck buvette

21h30 . cinéma plein air top gun

00h . fermeture des portes

Samedi 7 juin

10h00 . accueil vw & visiteurs

village 50 exposants jeux enfants

expo vw avions simulateur

11h > 23h00 . food truck buvette

16h . dj Pohiph

19h30 . Sleeper Bill

21h30 . Le Biscuit

23h . feu d’artifice

23h30 . soirée dj

02h . fermeture des portes

Dimanche 8 juin

09h . accueil vw & visiteurs

village 50 exposants jeux enfants

expo vw avions simulateur

food truck buvette

09h > 12h00 . séance photo piste avec avion

12h . Oak veins

14h. concours pin-up

15h30 . top 20 prix du jury

18h fermeture .

Lieu-dit Les Devants de Malivert

Dierre 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire touraine.vw.evenements@gmail.com

English :

After 6 meetings in 6 years, Touraine VW Evénements is launching a new concept, on the Amboise-Dierre Aerodrome, in Dierre 37150.

Program: Open-air cinema, Fireworks, 3 Concerts, 3 Dj’s, Village expo, Pin-up contest, Top 20, Callook line-up, Buggy, Show&Shine, Aircraft exhibition, Simulator…

German :

Nach 6 Meetings in 6 Jahren startet Touraine VW Evénements ein neues Konzept auf dem Flugplatz Amboise-Dierre in Dierre 37150.

Programm: Freiluftkino, Feuerwerk, 3 Konzerte, 3 DJs, Ausstellungsdorf, Pin-up-Wettbewerb, Top 20, Callook-Line-up, Buggy, Show&Shine, Flugzeugexpo, Simulator…

Italiano :

Dopo 6 incontri in 6 anni, Touraine VW Evénements lancia un nuovo concetto, sull’aerodromo di Amboise-Dierre, a Dierre 37150.

In programma: cinema all’aperto, fuochi d’artificio, 3 concerti, 3 DJ, villaggio espositivo, concorso di pin-up, Top 20, Callook line-up, Buggy, Show&Shine, esposizione di aerei, simulatore, ecc.

Espanol :

Tras 6 encuentros en 6 años, Touraine VW Evénements lanza un nuevo concepto, en el aeródromo de Amboise-Dierre, en Dierre 37150.

En el programa: cine al aire libre, fuegos artificiales, 3 conciertos, 3 DJ, village de exposición, concurso de pin-ups, Top 20, cartel Callook, Buggy, Show&Shine, exposición de aviones, simulador, etc.

