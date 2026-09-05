Informations pratiques

Champagney

VW CHAMP #3

Ballastières Champagney Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-06 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

3ème édition du VW CHAMP aux Ballastières.

Les 5 et 6 septembre exposition de véhicules Volkswagen, démonstration, petit-déjeuner, séances shooting, concert, buvette, restauration. .

Ballastières Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 08 53 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VW CHAMP #3

L’événement VW CHAMP #3 Champagney a été mis à jour le 2026-08-31 par RONCHAMP TOURISME