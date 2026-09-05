AGENDA · Champagney
VW CHAMP #3 Champagney
samedi 5 septembre 2026 · Champagney
Informations pratiques
Champagney
VW CHAMP #3
Ballastières Champagney Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-06 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06
3ème édition du VW CHAMP aux Ballastières.
Les 5 et 6 septembre exposition de véhicules Volkswagen, démonstration, petit-déjeuner, séances shooting, concert, buvette, restauration. .
Ballastières Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 08 53 23
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English : VW CHAMP #3
L’événement VW CHAMP #3 Champagney a été mis à jour le 2026-08-31 par RONCHAMP TOURISME
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