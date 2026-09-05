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AGENDA · Champagney

VW CHAMP #3 Champagney

samedi 5 septembre 2026 · Champagney

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Ballastières
Ville
70290 Champagney
Département
Haute-Saône
Tarif

Champagney

VW CHAMP #3

Ballastières Champagney Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-06 16:00:00

Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06

3ème édition du VW CHAMP aux Ballastières.
Les 5 et 6 septembre exposition de véhicules Volkswagen, démonstration, petit-déjeuner, séances shooting, concert, buvette, restauration.   .

Ballastières Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 08 53 23 

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English : VW CHAMP #3

L’événement VW CHAMP #3 Champagney a été mis à jour le 2026-08-31 par RONCHAMP TOURISME

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